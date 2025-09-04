BELEZA

Veja 4 cortes de cabelo que disfarçam fios brancos e rejuvenescem sem uso de tintura

O corte certo pode suavizar a aparência dos grisalhos

Midi com mechas balayage Crédito: Reprodução

Assumir os fios grisalhos vem se tornando uma escolha de autenticidade, mas nem sempre quem tem cabelos brancos deseja que eles fiquem em evidência. O corte certo pode suavizar a aparência dos grisalhos, trazer movimento e rejuvenescer o visual, dispensando o uso de tinturas químicas.

Entre os estilos mais indicados estão:

Long bob assimétrico: na altura dos ombros e com pontas irregulares, cria movimento e volume, ajudando a integrar os fios brancos ao cabelo natural.

Pixie com mechas: prático e moderno, pode ser combinado a mechas discretas em tons próximos ao natural, camuflando os fios brancos e destacando o rosto.

Camadas longas: dão leveza e fluidez, permitindo que os brancos se misturem de forma elegante, sem necessidade de química.

Midi com mechas balayage: entre o queixo e os ombros, aliado à técnica de iluminação, suaviza a diferença de cor e garante brilho natural.

O segredo está em escolher o corte que valorize o formato do rosto. Rostos ovais combinam com praticamente todos os estilos, enquanto o redondo pede cortes que alonguem, como o long bob. Para o quadrado, camadas e franjas laterais suavizam os ângulos, e para o triangular, camadas no topo equilibram a largura da mandíbula.