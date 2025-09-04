Acesse sua conta
Veja 4 cortes de cabelo que disfarçam fios brancos e rejuvenescem sem uso de tintura

O corte certo pode suavizar a aparência dos grisalhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15:24

Midi com mechas balayage
Midi com mechas balayage Crédito: Reprodução

Assumir os fios grisalhos vem se tornando uma escolha de autenticidade, mas nem sempre quem tem cabelos brancos deseja que eles fiquem em evidência. O corte certo pode suavizar a aparência dos grisalhos, trazer movimento e rejuvenescer o visual, dispensando o uso de tinturas químicas.

Entre os estilos mais indicados estão:

Long bob assimétrico: na altura dos ombros e com pontas irregulares, cria movimento e volume, ajudando a integrar os fios brancos ao cabelo natural.

Long Bob assimétrico

Long Bob assimétrico por Reprodução
Long Bob assimétrico por Reprodução
Long Bob assimétrico por Reprodução
Long Bob assimétrico por Reprodução
Long Bob assimétrico por Reprodução
1 de 5
Long Bob assimétrico por Reprodução

Pixie com mechas: prático e moderno, pode ser combinado a mechas discretas em tons próximos ao natural, camuflando os fios brancos e destacando o rosto.

Pixie com mechas:

Pixie com mechas: por Reprodução
Pixie com mechas: por Reprodução
Pixie com mechas: por Reprodução
Pixie com mechas: por Reprodução
Pixie com mechas: por Reprodução
Pixie com mechas: por Reprodução
Pixie com mechas: por Reprodução
Pixie com mechas: por Reprodução
1 de 8
Pixie com mechas: por Reprodução

Camadas longas: dão leveza e fluidez, permitindo que os brancos se misturem de forma elegante, sem necessidade de química.

Camadas longas

Camadas longas por Reprodução
Camadas longas por Reprodução
Camadas longas por Reprodução
Camadas longas por Reprodução
Camadas longas por Reprodução
1 de 5
Camadas longas por Reprodução

Midi com mechas balayage: entre o queixo e os ombros, aliado à técnica de iluminação, suaviza a diferença de cor e garante brilho natural.

Midi com mechas balayage

Midi com mechas balayage por Reprodução
Midi com mechas balayage por Reprodução
Midi com mechas balayage por Reprodução
Midi com mechas balayage por Reprodução
1 de 4
Midi com mechas balayage por Reprodução

O segredo está em escolher o corte que valorize o formato do rosto. Rostos ovais combinam com praticamente todos os estilos, enquanto o redondo pede cortes que alonguem, como o long bob. Para o quadrado, camadas e franjas laterais suavizam os ângulos, e para o triangular, camadas no topo equilibram a largura da mandíbula.

Com o corte adequado, os fios brancos deixam de ser um desafio e passam a fazer parte do estilo, transmitindo sofisticação, naturalidade e juventude sem recorrer à coloração.

