Veja 4 cortes de cabelo que disfarçam fios brancos e rejuvenescem sem uso de tintura

Fernanda Varela
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15:24
Assumir os fios grisalhos vem se tornando uma escolha de autenticidade, mas nem sempre quem tem cabelos brancos deseja que eles fiquem em evidência. O corte certo pode suavizar a aparência dos grisalhos, trazer movimento e rejuvenescer o visual, dispensando o uso de tinturas químicas.
Entre os estilos mais indicados estão:
Long bob assimétrico: na altura dos ombros e com pontas irregulares, cria movimento e volume, ajudando a integrar os fios brancos ao cabelo natural.
Long Bob assimétrico
Pixie com mechas: prático e moderno, pode ser combinado a mechas discretas em tons próximos ao natural, camuflando os fios brancos e destacando o rosto.
Pixie com mechas:
Camadas longas: dão leveza e fluidez, permitindo que os brancos se misturem de forma elegante, sem necessidade de química.
Camadas longas
Midi com mechas balayage: entre o queixo e os ombros, aliado à técnica de iluminação, suaviza a diferença de cor e garante brilho natural.
Midi com mechas balayage
O segredo está em escolher o corte que valorize o formato do rosto. Rostos ovais combinam com praticamente todos os estilos, enquanto o redondo pede cortes que alonguem, como o long bob. Para o quadrado, camadas e franjas laterais suavizam os ângulos, e para o triangular, camadas no topo equilibram a largura da mandíbula.
Com o corte adequado, os fios brancos deixam de ser um desafio e passam a fazer parte do estilo, transmitindo sofisticação, naturalidade e juventude sem recorrer à coloração.