APROVEITE 100%

Veja 4 frutas com casca comestível que você precisa experimentar

Além de saborosas, essas opções ajudam a reduzir o desperdício e são fontes ricas de nutrientes

Consumir frutas com casca não só diminui o desperdício, mas também potencializa a absorção de nutrientes como fibras, vitaminas e antioxidantes. Muitas vezes ignoradas, as cascas podem ser grandes aliadas de uma alimentação mais saudável e sustentável. >

A casca, embora pouco consumida, é mais rica em antioxidantes do que a polpa. Além disso, contém vitamina C e fibras, ajudando na imunidade e no funcionamento do intestino.>