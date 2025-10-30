Acesse sua conta
Veja qual o recado de Deus para você nesta quinta (30 de outubro): os dias de glória estão mais perto do que parece

Nada está parado, apenas sendo preparado com cuidado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje
Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia vem como um abraço silencioso para quem está cansado de esperar. Deus pede calma e lembra que há promessas sendo cumpridas, mesmo quando os olhos ainda não enxergam. Nada está parado, apenas sendo preparado com cuidado.

“Eu não esqueci de você. Só estou ajustando o tempo das coisas para que tudo aconteça do jeito certo. Espere em paz, porque a bênção já está a caminho.”

O recado convida à confiança e à perseverança. A pressa pode fazer perder o que ainda está amadurecendo. Quando o coração se aquieta, a fé floresce e o caminho se alinha naturalmente.

A orientação é clara: não desista antes da hora. O que é seu já foi determinado por Deus, e nenhum atraso é capaz de impedir o que Ele decidiu realizar.

