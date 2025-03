CARNAVAL 2026

Vila Isabel confirma Sabrina Sato para Carnaval 2026 e avisa: 'Estamos formando um supertime'

Apresentadora fará o seu 16º desfile pela escola

Vai ter Sabrina Sato na Sapucaí, sim! A apresentadora foi confirmada como Rainha de Bateria da Vila Isabel no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026. A informação foi divulgada pela própria escola de samba nesta quarta-feira (12), em publicação nas redes sociais.>

“Sempre com muita alegria e carisma, nossa rainha de bateria Sabrina Sato está confirmadíssima no Carnaval 2026 à frente da Swingueira de Noel. Vamos juntos, meu Povo do Samba! Estamos formando um supertime na certeza da busca pela quarta estrela”, diz o comunicado.>