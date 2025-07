VEJA FOTOS

Vini Jr. reúne affairs na praia após festão no Rio de Janeiro

Jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira curtiu dia de sol com jovens

Depois de realizar duas festas para comemorar seu aniversário de 25 anos - i ncluindo uma comemoração na qual teria sido visto em clima de romance com a influenciadora Virginia Fonseca -, Vini Jr. curtiu um dia de praia com duas jovens que também já foram apontadas como suas affairs: Catherine Bascoy e Maria Victoria Ruiz.>

A primeira compartilhou nas redes sociais uma série de fotos em clima de intimidade com o jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira - e aumentou os rumores de que poderia ter um romance com o astro. No ano passado, ela também esteve na comemoração de aniversário de Vini.>