EXPERIÊNCIA INUSITADA

Virgínia Fonseca come cérebro em restaurante na China e reação surpreende fãs

Virgínia Fonseca prova cérebro em restaurante na China e revela o que achou: “Textura estranha, apimentado”

Sem hesitar, Virgínia deu uma garfada generosa no prato típico e compartilhou sua impressão com naturalidade. “Bom, normal. É uma textura meio estranha. Apimentado!”, comentou, arrancando reações mistas dos fãs. O prato consumido pela influenciadora seria, segundo ela, cérebro de porco, uma iguaria comum em algumas regiões da China.>

Enquanto explora novos sabores do outro lado do mundo, o ex-marido de Virgínia, o cantor Zé Felipe, cumpre compromissos profissionais na Argentina. Já os filhos do ex-casal, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, permanecem em Goiânia, sob os cuidados das avós e das babás.>