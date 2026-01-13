Acesse sua conta
"Você está morto?": conheça o novo aplicativo criado para pessoas que moram sozinhas

Com conceito simples e nome polêmico, ferramenta exige "check-in" constante para garantir que o usuário está vivo e já lidera rankings de downloads entre jovens e profissionais solo

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:57

Aplicativo tem botão para confirmar vida
Aplicativo tem botão para confirmar vida Crédito: Made with Google AI

Um novo aplicativo de aparência sombria e nome provocativo tornou-se um fenômeno de downloads na China. Batizado de "Você Está Morto?" (Sǐ le ma, em mandarim), o software propõe uma dinâmica direta: o usuário precisa confirmar que está vivo a cada dois dias clicando em um grande botão na tela do celular. Caso o "check-in" não seja realizado, o sistema dispara automaticamente um alerta para um contato de emergência previamente cadastrado, informando que a pessoa pode estar em perigo.

Lançado em maio do ano passado sem grandes campanhas de marketing, o aplicativo explodiu em popularidade recentemente, tornando-se o app pago mais baixado no território chinês. A adesão em massa reflete uma preocupação crescente entre jovens e profissionais que vivem solitários nos grandes centros urbanos do país.

Veja como é o aplicativo "Você está morto?"

Aplicativo precisa da confirmação de vida do usuário por Reprodução
Aplicativo precisa da confirmação de vida do usuário por Reprodução
Aplicativo precisa da confirmação de vida do usuário por Reprodução
1 de 3
Aplicativo precisa da confirmação de vida do usuário por Reprodução

Um botão para confirmar a vida

A lógica de funcionamento do "Você Está Morto?" é voltada para a segurança de quem não tem companhia constante em casa. Usuários utilizam a ferramenta para evitar o temor de sofrerem um acidente ou virem a falecer sem que ninguém perceba. 

O aplicativo se descreve como uma "companhia segura" para profissionais solo, estudantes que moram longe de casa, pessoas com depressão ou em situação de vulnerabilidade. Nas redes sociais, o debate sobre a utilidade da ferramenta é intenso, com usuários relatando o medo real de "morrer sozinho sem ter para quem pedir ajuda".

O 'boom' das moradias solitárias na China

O sucesso do aplicativo está diretamente ligado a uma mudança demográfica profunda na Ásia. Estima-se que, até 2030, a China tenha cerca de 200 milhões de pessoas morando sozinhas. Esse público vasto busca soluções tecnológicas para a solidão e para a falta de uma rede de apoio presencial no cotidiano.

Apesar da utilidade prática, o nome do app gera controvérsia. "Você Está Morto?" é um trocadilho com o nome de um dos maiores aplicativos de delivery de comida da China, o Are You Hungry? (È le ma). Enquanto alguns críticos consideram a denominação de mau gosto ou um chamariz para a "má sorte", os criadores admitem que o nome chamativo pode ter impulsionado o marketing orgânico da plataforma, embora já estudem uma mudança para algo mais positivo, como "Você está bem?".

Internacionalmente, o app utiliza o nome Demumu e já alcançou posições de destaque em rankings de utilitários pagos em países como Estados Unidos, Singapura, Hong Kong, Austrália e Espanha, impulsionado possivelmente pela diáspora chinesa.

Foco no futuro e na população idosa

Com o crescimento da base de usuários, a Moonscape Technologies, empresa responsável pelo app, planeja expandir sua atuação. O próximo passo é o desenvolvimento de um produto específico para a população idosa, que representa 20% dos habitantes da China. Os desenvolvedores afirmam que desejam chamar a atenção para o cuidado com os mais velhos que vivem sozinhos, destacando que eles "merecem ser observados, respeitados e protegidos".

Por @flaviaazevedoalmeida , com agências

