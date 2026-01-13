MACABRO PORÉM ÚTIL

"Você está morto?": conheça o novo aplicativo criado para pessoas que moram sozinhas

Com conceito simples e nome polêmico, ferramenta exige "check-in" constante para garantir que o usuário está vivo e já lidera rankings de downloads entre jovens e profissionais solo

Flavia Azevedo

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:57

Aplicativo tem botão para confirmar vida Crédito: Made with Google AI

Um novo aplicativo de aparência sombria e nome provocativo tornou-se um fenômeno de downloads na China. Batizado de "Você Está Morto?" (Sǐ le ma, em mandarim), o software propõe uma dinâmica direta: o usuário precisa confirmar que está vivo a cada dois dias clicando em um grande botão na tela do celular. Caso o "check-in" não seja realizado, o sistema dispara automaticamente um alerta para um contato de emergência previamente cadastrado, informando que a pessoa pode estar em perigo.

Lançado em maio do ano passado sem grandes campanhas de marketing, o aplicativo explodiu em popularidade recentemente, tornando-se o app pago mais baixado no território chinês. A adesão em massa reflete uma preocupação crescente entre jovens e profissionais que vivem solitários nos grandes centros urbanos do país.

Um botão para confirmar a vida

A lógica de funcionamento do "Você Está Morto?" é voltada para a segurança de quem não tem companhia constante em casa. Usuários utilizam a ferramenta para evitar o temor de sofrerem um acidente ou virem a falecer sem que ninguém perceba.

O aplicativo se descreve como uma "companhia segura" para profissionais solo, estudantes que moram longe de casa, pessoas com depressão ou em situação de vulnerabilidade. Nas redes sociais, o debate sobre a utilidade da ferramenta é intenso, com usuários relatando o medo real de "morrer sozinho sem ter para quem pedir ajuda".

O 'boom' das moradias solitárias na China

O sucesso do aplicativo está diretamente ligado a uma mudança demográfica profunda na Ásia. Estima-se que, até 2030, a China tenha cerca de 200 milhões de pessoas morando sozinhas. Esse público vasto busca soluções tecnológicas para a solidão e para a falta de uma rede de apoio presencial no cotidiano.

Apesar da utilidade prática, o nome do app gera controvérsia. "Você Está Morto?" é um trocadilho com o nome de um dos maiores aplicativos de delivery de comida da China, o Are You Hungry? (È le ma). Enquanto alguns críticos consideram a denominação de mau gosto ou um chamariz para a "má sorte", os criadores admitem que o nome chamativo pode ter impulsionado o marketing orgânico da plataforma, embora já estudem uma mudança para algo mais positivo, como "Você está bem?".

Internacionalmente, o app utiliza o nome Demumu e já alcançou posições de destaque em rankings de utilitários pagos em países como Estados Unidos, Singapura, Hong Kong, Austrália e Espanha, impulsionado possivelmente pela diáspora chinesa.

Foco no futuro e na população idosa

Com o crescimento da base de usuários, a Moonscape Technologies, empresa responsável pelo app, planeja expandir sua atuação. O próximo passo é o desenvolvimento de um produto específico para a população idosa, que representa 20% dos habitantes da China. Os desenvolvedores afirmam que desejam chamar a atenção para o cuidado com os mais velhos que vivem sozinhos, destacando que eles "merecem ser observados, respeitados e protegidos".