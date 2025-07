Você lembra? Apresentador do SBT morreu após infarto ao vivo e chocou o Brasil

Astro do SBT morreu após passar mal ao vivo Era o dia 22 de maio de 1986. Um dos mais polêmicos apresentadores da televisão brasileira, Flávio Cavalcanti comandava seu programa ao vivo no SBT. Após fazer uma rápida entrevista, ele jogou o dedo indicador para o alto e disse seu tradicional bordão que chamava o intervalo. Mas não voltou mais. O jurado Wagner Montes explicou que ele passou mal no intervalo e encerrou a atração. Flávio foi levado para o hospital após sofrer uma isquemia miocárdica. Ele morreu quatro dias depois, com 63 anos. Para homenagear o apresentador, Silvio Santos ordenou que o SBT ficasse fora do ar até o enterro dele.