Zé Felipe confessa primeiro affair após separação de Virgínia Fonseca

Cantor abriu o jogo sobre vida amorosa e falou sobre envolvimento com outra pessoa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:29

Virginia e Zé Felipe
Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Oficialmente solteiro desde o fim de seu casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe abriu o jogo sobre como anda sua vida amorosa. O cantor falou que está "de boa" e confessou um novo affair.

A revelação foi feita durante entrevista a Leo Dias nos bastidores do Festival História, que aconteceu na noite de sábado (9), em Goiânia. O filho de Leonardo foi questionado se já tinha beijado na boca após a separação e, apesar de se mostrar surpreso com a pergunta direta, não se esquivou de responder. "Ah moleque! Eu estou de boa! Uma boca, só uma".

Zé Felipe, porém, não revelou a identidade da pessoa e nem entrou em mais detalhes. Por outro lado, deu mais detalhes sobre o que levou ao fim do casamento de 5 anos com Virginia Fonseca. Ele falou que os dois estavam infelizes e chegaram a “tentar de tudo”.

"Já não estava mais a mesma coisa, eu não estava feliz e ela também não estava feliz. Eu acho que era um sofrimento muito interno que não queria transparecer um para o outro", revelou.

