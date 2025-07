OPORTUNIDADE

Agência Federal abre concurso com salários de até R$ 17 mil; veja vagas

Edital tem 66 vagas para nível superior e médio

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) abriu edital para concurso com salários de até R$ 17.726,42. As oportunidades são para nível médio e superior e, para concorrer, os interessados devem participar do Concurso Nacional Unificado (CNU). >

Os cargos com melhor remuneração são os de Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural e Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural, tendo o salário inicial de R$ 17.726,42. Os dois cargos têm, respectivamente, 15 e 35 vagas de contratação imediata e exigem o nível superior dos candidatos.>

Há também oportunidades para nível médio no cargo de Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural. Nessa, o salário inicial para os aprovados no concurso será de R$ 8.697,59. Ao todo, o cargo tem 16 vagas disponíveis para contratação imediata.>

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 2 a 20 de julho, por meio do site Gov.br, ao custo de R$ 70,00. As provas são previstas em 5 de outubro, sob organização da FGV. A primeira fase, que vai ser realizada em prova objetiva, será no dia 5 de outubro, das 13h às 18h. Os aprovados na primeira fase vão para a prova discursiva no dia 7 de dezembro.>