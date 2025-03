REALITY SHOW

BBB 25: Enquete aponta possível rejeição na 12ª eliminação; saiba quem

Diego, Vilma e Vinícius disputam permanência no reality na reta final do jogo

A noite de domingo (30) foi intensa no Big Brother Brasil 25 , marcada por uma dinâmica acelerada que definiu mais um eliminado, coroou um novo líder e formou o 12º paredão da temporada. Agora, Diego, Vilma e Vinícius enfrentam a votação popular em um momento decisivo do jogo. >

De acordo com a enquete do CORREIO, a eliminada da semana será Vilma com 62,02%, seguida por Vinícius com 32,12% e Diego Hypolito com 5,79%. >