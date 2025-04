REALITY SHOW

BBB 25: Enquete revela virada no Paredão e aponta eliminação inesperada de favorito; VOTE!

Com votação acirrada, resultado parcial surpreende ao colocar Vinícius como o mais rejeitado pelo público

Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2025 às 10:41

Maike, Renata e Vinicíus Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final do Big Brother Brasil 25 ganhou novos contornos com o resultado parcial da enquete do CORREIO, que aponta uma reviravolta surpreendente na preferência do público. Com 45,96% dos votos (6.899 votos), o baiano Vinícius aparece como o mais votado para sair no Paredão, superando Maike (40,93%) e Renata (13,11%). >

VOTE NA ENQUETE DO CORREIO>

O novo Paredão foi formado em ritmo acelerado, no chamado Modo Turbo, logo após a eliminação de João Gabriel. Guilherme venceu a Prova do Líder e, com o poder em mãos, fez sua indicação para a berlinda. A disputa, no entanto, surpreendeu os fãs do reality show, que esperavam um outro desfecho.>

Nas redes sociais, o clima é de divisão entre os fãs do programa. “Fora Maike! Depois é a outra bailarina bonitinha! Kkkkkkkkkkkk”, ironizou um usuário no X (antigo Twitter). Já outra internauta mostrou insatisfação com o baiano: “Muito chato. Chegaaaa. Fora Viniii, pelo amor de Deus!!!!”, escreveu no Instagram do Gshow. Houve até quem brincasse com os desdobramentos do romance entre participantes: “Maike já ganhou o prêmio que foi a Renata, agora pode sair kkkk”, comentou outro perfil.>