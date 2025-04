ELIMINAÇÃO

Enquete BBB 25: Renata, Vitória Strada ou Vinícius, quem deve ser eliminado no Paredão?

Renata, Vitória Strada e Vinícius disputam permanência no reality; dinâmica surpreendeu ao forçar grupo a votar entre si

Após a eliminação de Maike na noite de quinta-feira (10), o Big Brother Brasil 25 seguiu acelerado no Modo Turbo e já formou um novo paredão nesta sexta-feira (11), colocando Renata, Vitória Starada e Vinícius na disputa pela permanência na reta final do programa. >

A formação da berlinda começou logo após a Prova do Líder. Pela regra da dinâmica da semana, Renata acabou sendo escolhida pelos quatro participantes que tiveram os piores resultados na disputa.>

Na sequência, o líder da semana, João Pedro, indicou Vitória Strada diretamente ao paredão. Já o terceiro nome foi definido por votação da casa. Em uma reviravolta incomum, os participantes do Quarto Anos 50 foram obrigados a votar entre si, o que levou à escolha de Vinícius como o terceiro emparedado.>

Agora, cabe ao público decidir quem continua na casa. A votação já está aberta, e os fãs do reality podem participar da enquete do CORREIO para opinar sobre quem deve ser o próximo eliminado do BBB 25.>