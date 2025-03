TRETA CARNAVALESCA

'A verdadeira campeã': Grande Rio estampa frase em camisa como protesto para Desfile das Campeãs

Governador do Pará, Helber Barbalho (MDB), teria incentivado confecção da peça

Millena Marques

Publicado em 8 de março de 2025 às 19:52

Camisa que será utilizada no Desfile das Campeãs Crédito: Reprodução

A polêmica sobre as notas do Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2025 ganhou mais um capítulo. Isso porque a Grande Rio, escola de samba que ficou em segundo lugar, estampou a frase “A verdadeira Campeã em camisa feita para o Desfile das Campeãs, que acontece neste sábado (8). >

A escola utilizou a estampa como forma de protesto contra o resultado e a divulgação das notas por parte da Liga Independente de Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) na última quinta-feira (6/3). A campeã oficial do desfile foi Beija-Flor.>

De acordo com o portal LeoDias, o governador do Pará, Helber Barbalho (MDB), foi um dos incentivadores da confecção da camisa. A cultura paraense foi homenageada durante o desfile da Grande Rio.>

Entenda a polêmica>

O resultado oficial que elegeu a Beija-Flor de Nilópolis como escola de samba campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2025 e determinou as 6 escolas que irão para a avenida no Desfile das Campeãs não deixou as agremiações e nem mesmo os fãs satisfeitos.>

Após confusão na apuração com jurada que deixou algumas notas em branco e o questionamento se houve merecimento da Beija-Flor ou escola ganhou apenas por ser o ano de despedida de Neguinho da Beija-Flor mais um problema gerou polêmica entre os carnavalescos: um erro de digitação na divulgação do resultado oficial pela Liesa.>

O resultado anunciado após a leitura das notas ao vivo na apuração de quarta-feira (5) apontou que a Beija-Flor foi a campeã, mas o material divulgado na entidade nesta quinta (6) mostrava um resultado diferente. Enquanto na apuração oficial, a Grande Rio havia perdido apenas um décimo em bateria a deixando em segundo lugar, na planilha inicialmente divulgada pela Liesa, a escola de Duque de Caxias aparecia com a nota máxima no quesito (30), o que a deixaria empatada com a Beija-Flor.>

Com isso, uma confusão tomou conta dos bastidores do Carnaval carioca, com escolas protestando de maneira ferrenha nas suas redes oficiais. Mocidade, Salgueiro, Unidos de Padre Miguel e a própria Grande Rio se mostraram insatisfeitas com o julgamento e questionaram a confusão provocada pelos erros de digitação da Liesa, que segundo elas, podem ser frutos de perseguição às agremiações e até roubo.>