'OSCAR BRITÂNICO'

'Ainda Estou Aqui' garante indicação no Bafta 2025; veja lista completa

Fernanda Torres, que não entrou nem na lista prévia, não está entre indicados

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, recebeu uma indicação ao prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Bafta 2025, o principal prêmio de cinema do Reino Unido, conhecido como o "Oscar britânico".

"Ainda Estou Aqui" narra a trajetória de Eunice Paiva, que luta pelo reconhecimento do estado em relação à morte de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. O filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal.