Após cantar com Marisa Monte, Gil explica canção 'A paz'

Participação especial da cantora foi na turnê Tempo Rei, no Rio de Janeiro

Tharsila Prates

Publicado em 31 de março de 2025 às 21:20

Gilberto Gil e Marisa Monte Crédito: @pridiabr

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil usou do canto melodioso de Marisa Monte para apresentar A paz, durante a turnê Tempo Rei no palco da Farmasi Arena no Rio de Janeiro, nesse final de semana. Nas redes sociais, nesta segunda-feira (31), ele aproveitou para contar a história da canção, uma parceria com João Donato de 1986.>

"João Donato apareceu em casa um dia com uma fita com várias canções, todas chamadas “Leila” - “Leila 1, 2, 3, 4” - umas quinze ou dezesseis no total. Eu disse: 'Deixa pra outro dia, hoje a gente não tem tempo…'. E ele: 'Não, vá, apure aí, faça alguma coisa'. E começou a cochilar ao meu lado", começou Gil.>

Ele continua, lembrando que a imagem de João dormindo sossegado, em plena luz do dia, chamou a atenção para o sentido da paz. "Me veio à lembrança o título do livro Guerra e paz, de Tolstói, e a letra foi sendo construída sobre essa contradição, reiterando minha insistência sobre o paradoxo.">

A melodia foi escrita por Donato para uma namorada e se chamaria Leila.>

Gil cita outras contradições em mais músicas do seu repertório: "Uma bomba sobre o Japão/ Fez nascer o Japão da paz”, em 'A paz'; “A luz nasce da escuridão”, em 'Deixar você'; “Minha religião é a luz na escuridão”, em 'Minha ideologia, minha religião', o canto de abertura do disco Dia dorim noite neon".>

Com um vídeo em que toca violão e Marisa canta A paz, Gil finaliza: "Essa é a recorrência básica no meu trabalho: yin e yang, noite e dia, sim e não, permanência e transcendência, realidade e virtualidade: a polaridade criativa (e criadora). 'Pois eu sou e Deus é/ E disso é que resulta toda a criação', como diz uma outra música minha, 'É'".>

Gil abriu a turnê em Salvador, no último dia 15 de março, na Arena Fonte Nova, e Marisa Monte virá à capital baiana para show nesta quinta-feira (4), na Concha Acústica do TCA, com a Orquestra Afrosinfônica, em apresentação beneficente do show 'CESE Música e Direitos Humanos'.>