Após visita surpresa, Beyoncé publica álbum com registros da passagem pela Bahia

Beyoncé publicou álbum com registros da passagem pela Bahia. Crédito: Reprodução/Instagram

Após uma passagem meteórica por Salvador na última quinta-feira (21), a cantora Beyoncé publicou um álbum de fotos em que posa tanto com a bandeira da Bahia quanto com a do Brasil.



Em uma das imagens, a popstar aparece deitada em uma cama no avião, com a bandeira do país. Em outro clique, usando óculos escuros, ela levanta a bandeira.

Confira as imagens:

Entenda o caso

Beyoncé fez uma visita surpresa à Bahia. Ela veio a Salvador para o “Club Renaissance”, evento que prestigia os fãs da cantora. Com um vestido prateado e enrolada na bandeira da Bahia, arrancou gritos de emoção dos presentes ao aparecer no palco montado no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

Nesta quinta-feira (21), mesmo em meio às chuvas que atingem a cidade, os “beyhives”, como se intitulam os fãs da diva pop, tiraram todo o glitter de seus guarda-roupas para celebrarem o amor pela cantora. O local ficou pequeno para tanta ansiedade que rondou a vinda da artista ao país após 10 anos.

A cantora subiu ao palco por volta das 23h10, com uma roupa cinza prateada, em tom similar à paleta do Renaissance, cobrindo a cabeça, e também com a bandeira do Bahia. Ela falou brevemente com antes de ir embora e elogiou a Bahia. "Não há ninguém como vocês, vocês são únicos. Primeira e única, Bahia!", disse, afirmando estar feliz por ver a plateia de Salvador.