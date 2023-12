Fim do mistério: Beyoncé volta a Salvador e marca presença no 'Club Renaissance'

Beyoncé em Salvador. Crédito: Genilson Coutinho

O mistério foi revelado: Beyoncé veio a Salvador para o “Club Renaissance”, evento que prestigia os fãs da cantora. Com um vestido prateado e enrolada na bandeira da Bahia, ela arrancou gritos de emoção dos presentes ao aparecer no palco montado no Centro de Convenções, na Boca do Rio. Nesta quinta-feira (21), mesmo em meio às chuvas que atingem a cidade, os “beyhives”, como se intitulam os fãs da diva pop, tiraram todo o glitter de seus guarda-roupas para celebrarem o amor pela cantora. O local ficou pequeno para tanta ansiedade que rondou a vinda da artista ao país após 10 anos.

A cantora subiu ao palco por volta das 23h10, com uma roupa cinza prateada, em tom similar à paleta do Renaissance, cobrindo a cabeça, e também com a bandeira do Bahia. Ela falou brevemente com antes de ir embora e elogiou a Bahia. "Não há ninguém como vocês, vocês são únicos. Primeira e única, Bahia!", disse, afirmando estar feliz por ver a plateia de Salvador.

"Não foi possível trazer a turnê de Renaissance, mas estou muito feliz de dar o filme Renaissance para que vocês possam fazer parte do Renaissance, porque vocês são o Renaissance", acrescentou em outro momento.

?????? pic.twitter.com/9XCTXrq23n — Spartakus (@spartakus) December 22, 2023

De todo o Brasil, Salvador foi a única cidade escolhida para ser o palco do tão aguardado evento e para a estreia da produção “Renaissance: A Film by Beyoncé”, documentário sobre os bastidores da última turnê mundial da estrela, realizada esse ano, e que rendeu US$ 579 milhões à popstar.

“Salvador sendo a cidade mais negra do mundo fora de África, tem tudo a ver com a Beygood, tem tudo a ver com os projetos da Beyoncé, com o discurso que ela traz, o discurso social, de negritude”, destaca Uz Cavalcante, fã incondicional da musa. O professor de dança e bailarino conta que durante toda a semana acompanhou as especulações e rumores de que a cantora estaria presencialmente na festa. “Beyoncé gosta de uma surpresa”.

Beyoncé em Salvador. Crédito: Genilson Coutinho

E não faltaram surpresas para os fãs soteropolitanos. Apesar de confirmado na cidade, o evento só teve a divulgação de horário e local algumas horas antes do início previsto para a festa, dando continuidade ao clima de mistério e suspense que os fãs viveram durante toda a semana.

“Parecia aquele meme da internet ‘Dois reais ou uma festa misteriosa’”, brincou o influencer Raoni Oliveira. Otimista sobre a presença de Beyoncé, Raoni ressalta a importância do evento ser realizado na capital. “É uma artista que tem uma projeção aqui no Brasil absurda, uma identificação em Salvador mais absurda ainda. É muita expectativa, praticamente hoje Salvador parou pra desvendar o enigma da Beyoncé”.

Momentos antes do início da festa, até mesmo a o perfil da Prefeitura de Salvador nas redes sociais caiu nas graças e brincou com o suspense sobre a chegada: “Será que veio aí?”, questionou, para o delírio dos fãs.

Memes

Durante toda a semana, o que não faltaram foram os mais variados memes. Suposições e especulações de que a cantora estaria hospedada em hotéis da cidade chegaram até mesmo as filas de entrada do Club. “Ela vai dar uma festa no Fasano” diziam vozes entre a multidão de fãs que aguardavam na fila para entrar no Centro de Convenções. Vídeos e imagens de comboios no aeroporto aumentava cada vez mais a dúvida de que a Queen B já estava em solo baiano.

Até a Guarda Civil Municipal (GCM) postou um vídeo fazendo a escolta da cantora para o local do evento. Em meio às especulações, a própria cantora postou uma foto enigmática, em que o cavalo da era Renaissance é visto descendo de um avião. O prefeito Bruno Reis também fez um post. “Não direi nada, mas haverá sinais”, escreveu ele no X (antigo Twitter), ao lado de um emoji de abelha e uma coroa - referências à cantora.