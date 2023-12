Beyoncé fecha 3 andares de hotel para estadia em Salvador, diz site

A cantora Beyoncé, que veio para Salvador participar da premiere nacional do seu filme "Renaissance", reservou três andares do Hotel Fasano, na capital baiana, para ela e sua equipe. A informação é do portal Leo Dias.



Segundo o site, depois de sair de Salvador, Beyoncé ainda planeja curtir alguns dias em Trancoso, destino turistíco queridinho dos famosos no Sul da Bahia. A artista alugou um imóvel de luxo no local. Ainda não há detalhes de quantos dias ela pretende ficar no estado ao todo, mas há perspectiva de que ela passe o Natal por aqui.