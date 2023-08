Aracy Balabanian: Quem ficará com os bens da atriz após a morte?

A atriz Aracy Balabanian morreu no último dia 7 de agosto, aos 83 anos. Famosa por ter feito várias personagens icônicas na televisão brasileira, a artista acumulou bens durante mais de 40 anos na teledramaturgia.



Sem filhos, nem casamento no currículo pessoal, Aracy acabou adotando filhos de amigos próximos como seus "sobrinhos". No entanto, ainda não há informações concretas se a artista deixou um testamento, ou não, sobre toda a sua fortuna.