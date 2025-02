TRAGÉDIA

Avião que colidiu nos EUA pertence a vocalista da banda Mötley Crue

Vince Neil não estava na aeronave; uma pessoa morreu no incidente e outras três ficaram feridas



Gilberto Barbosa

Tharsila Prates

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 18:49

Vince Neil Crédito: Kevin Mazur / Getty Images

Um dos aviões executivos que colidiu no aeroporto de Scottsdale, no Arizona, Estados Unidos, pertence ao vocalista da banda Mötley Crue, Vince Neil. O fato foi confirmado em comunicado publicado pelo representante do cantor e compartilhado pelo perfil da banda nas redes sociais. Vince não estava na aeronave. >

Uma pessoa morreu no acidente e outras três ficaram feridas. De acordo com a nota, quatro pessoas, sendo dois pilotos e dois passageiros, estavam no avião. Não há informações sobre quem seriam as vítimas. >

“Às 14h45 do horário local [18h45 no horário de Brasília], um Learjet modelo 35A tentava pousar no aeroporto de Scottsdale. Por razões desconhecidas, a aeronave desviou da pista e bateu com outro avião que estava estacionado. No avião estavam dois pilotos e dois passageiros. [Vince] Neil não estava a bordo”, informou o comunicado. >

"Mais detalhes sobre a colisão ainda não estão disponíveis, já que esta é uma situação em rápida evolução e que está sob investigação. Os pensamentos e orações do Sr. Neil vão para todos os envolvidos e ele é grato pela ajuda crítica de todos os socorristas”, completou. >

Acidente no Arizona Crédito: Ross D. Franklin/AP Photo via Bloomberg

Relembre o caso

O caso aconteceu nessa segunda-feira (10). De acordo com o jornal Folha de São Paulo, com informações da emissora americana ABC15, dois aviões colidiram na pista do aeroporto de Scottsdale matando uma pessoa. >

"Um Learjet 35A saiu da pista após o pouso e colidiu com um jato executivo Gulfstream 200 na área de estacionamento do Aeroporto Municipal de Scottsdale, no Arizona, por volta das 14h45, horário local [18h45 no horário de Brasília] desta segunda-feira, 10 de fevereiro. Não sabemos quantas pessoas estavam a bordo. A FAA [agência federal de aviação] está temporariamente suspendendo voos para o aeroporto", disse a FAA em comunicado enviado à ABC15. >

Em 13 dias, esse é o quarto acidente envolvendo aviões nos Estados Unidos. No último dia 29, um jato comercial da American Airlines colidiu com um helicóptero militar sobre o rio Potomac, numa região próxima ao Aeroporto Ronald Reagan, a 6 km do centro de Washington; 67 pessoas morreram. >

Antes da colisão, falhas no sistema de segurança da aviação ficaram evidentes de acordo com gravações de voo, com um relatório interno preliminar da agência federal de aviação e entrevistas com controladores de tráfego aéreo. >

Apenas dois dias depois, a queda de um avião de pequeno porte em uma área urbana da Filadélfia, na costa leste dos Estados Unidos, deixou sete mortos. As vítimas foram os seis ocupantes da aeronave, entre eles uma criança e sua mãe, e uma pessoa em solo.>