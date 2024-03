CLIMA TENSO

BBB 24: Fofoca sobre prova do líder gera clima tenso entre grupos

Fala de Lucas Henrique incomodou Isabelle. Brothers o acusaram de fazer fofoca no reality. Entenda o que aconteceu

A prova do líder rendeu conflitos na casa do BBB 24. Lucas Henrique falou para Fernanda que Isabelle estava chateada com ela após a sister rir quando a Cunhã foi eliminada da dinâmica.