BBB 24: 'Não tenho rixa', diz Deniziane sobre casal Matteus e Isabelle

A cara fechada de Deniziane a cada beijo de Isabelle e Matteus não representa sentimentos negativos da mineira sobre o casal formado na reta final do BBB 24, garante ela. Em entrevista ao portal "Leo Dias", a ex de Alegrete disse que não se arrepende da decisão e espera ainda ter tempo de conversar com o vice-campeão do programa.