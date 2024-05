LUTO

Bebê que viralizou durante tratamento de câncer morre seis meses após diagnóstico

Os vídeos de Maria Cecília com a mãe chegaram a atingir ao menos 1 milhão de visualizações

Não faz muito tempo que a pequena Maria Cecília, de apenas 1 ano e 4 meses, encantava a internet com seus vídeos comoventes durante o tratamento osteossarcoma, câncer que atinge os ossos. Nesta quarta-feira (8), a filha da influenciadora Synthi Hellen perdeu a batalha para a doença.

“Para nós você deixou a sua força, tão pequena e aguentou tamanha luta. As pessoas achavam que você precisava de mim, enquanto eu precisava de você”, disse a mão nas redes sociais.

Os vídeos de Maria Cecília com a mãe chegaram a atingir ao menos 1 milhão de visualizações. Synthi compartilhava relatos e experiências diárias que tinha com a filha e com isso, conquistaram os corações dos internautas, como é possível ver por meio dos comentários dos vídeos.