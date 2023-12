Beyoncé recebeu massagem de fisioterapeuta de Vanessa da Mata, afirma cantora

A cantora Vanessa da Mata publicou um vídeo nas redes sociais, acompanhada com sua fisioterapeuta em Trancoso, afirmando que a profissional teria atendido Beyoncé no dia anterior a ela, no sábado (23).



"Dizem que a gente tá a cinco mãos de todo mundo. Eu tô só a uma mão de dona Beyoncé. Ela fez massagem ontem em Beyoncé e eu hoje. E ontem em mim também, porque eu tava com a coluna ruim, então, já viu? Que coisa privilegiada essa menina", contou ela nas redes sociais.