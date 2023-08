Brasileira que participou do filme da Barbie não sabia que era teste para o longa

O filme se tornou um dos fenômenos das últimas semanas não só no mundo, mas também nas redes sociais. Mas se engana quem achou que só tinha estadunidense ou qualquer outro artista da Europa. Uma brasileira está no elenco do longa interacional.



Tainá Haines, de 28 anos, foi convidada para fazer parte de um trabalho, mas não tinha noção de que estaria fazendo teste para o filme de Greta Gerwig, diretora do longa.



"“Imaginei que seria uma coisa mais modelo, realmente não tinha noção. Foi o meu primeiro trabalho depois de três meses e pensei ‘Ah, é só mais um trabalho, vamos lá’. Perguntei para a agência o que teria que preparar e me falaram que dariam as informações quando chegasse lá. Me preparei mentalmente, me arrumei e fui super bonita”", explicou em conversa à Marie Claire.