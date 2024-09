SEM AMIZADE

Bruna Marquezine explica motivo por ter parado de seguir Yasmin Brunet

Atriz explicou que não tem mais convívio com modelo

A polêmica da vez é que a atriz Bruna Marquezine parou de seguir Ysmin Brunet. Para algumas pessoas, essa informação não vai mudar em nada, mas para outras, saber que as duas não se seguem mais é bastante importante.

Na página Condomínio da Fifi, Bruna disse que não tem nada a ver com um possível ciúme dela em relação ao namorado, João Guilherme, que teria ficado com Brunet no passado.