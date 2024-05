TURNÊ NO BRASIL

Bruno Mars anuncia shows extras e novas cidades; veja programação

O cantor Bruno Mars estendeu sua passagem pelo Brasil. Com shows marcados para acontecer nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, o músico acrescentou dois novos locais na sua programação de apresentações pelo País.

Totalizando 14 eventos em cinco estados, Bruno irá se apresentar em Curitiba, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, e Belo Horizonte, em 5 de novembro. Além das novas cidades, o artista adicionou shows extras em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A novidade na turnê brasileira do Bruninho se deu após os ingressos das primeiras datas anunciadas no início de maio se esgotarem rapidamente.

A venda geral dos ingressos para as novas apresentações tem início na quarta-feira, 22, a partir das 13 horas no site da TicketMaster.

Além da adição de shows, também foram anunciadas as datas atualizadas das apresentações no Rio de Janeiro, que precisaram ser remarcadas após veto do prefeito carioca Eduardo Paes.