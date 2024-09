TOUR

Caetano Veloso se exercita em preparação para show com Maria Bethânia

Nesta segunda-feira (02), Caetano Veloso compartilhou com seus seguidores no Instagram um vídeo em que aparece fazendo uma caminhada pelas ruas, demonstrando que a preparação para suas apresentações no palco. O cantor, que está em turnê ao lado da irmã, Maria Bethânia, se mostrou descontraído enquanto caminhava, em um registro feito por sua esposa, Paula Lavigne.

O vídeo chega dias antes do próximo show dos irmãos, marcado para o dia 7 de setembro no Mineirão, em Belo Horizonte. A tour, que celebra a trajetória musical dos dois ícones da MPB, tem sido um sucesso, levando multidões aos seus shows.

Com um das apresentações mais esperados do ano, os artistas se reencontram 45 anos depois da histórica apresentação no Teatro Santo Antônio (Escola de Teatro de Salvador) e no Canecão.