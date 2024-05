Cinemateca recupera e digitaliza mais de 1,8 mil filmes da mais antiga coleção nacional

A Cinemateca Brasileira recuperou, digitalizou e catalogou, pela primeira vez, mais de 1,8 mil filmes da coleção em nitrato de celulose, a mais antiga e frágil do acervo da instituição. Entre as obras, estão alguns registros históricos do Brasil que datam do início de 1900 até 1950. Agora, eles estarão disponíveis no site oficial da Cinemateca Brasileira e do Banco de Conteúdos Culturais (BCC), de forma gratuita.