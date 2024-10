VIOLÊNCIA

Cíntia Chagas recebe diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático

Perícia foi realizada após denúncia de violência doméstica

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 19:55

Cintia Chagas Crédito: Reprodução

A influenciadora Cíntia Chagas recebeu o resultado da perícia psicológica a que foi submetida, após o episódio de violência doméstica e separação do deputado Lucas Bove. A blogueira foi diagnosticada com “ansiedade, angústia, medos, bruxismo e intensa queda de cabelo”, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com as informações, Cíntia Chagas sofre do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), após violência psicológica do ex-companheiro. "O TEPT é uma psicopatologia, sendo considerado o principal transtorno associado às situações de violência ou eventos traumáticos […] Verifica-se no presente caso que todas as violências sofridas por ela e advindas de seu agressor, sejam a violência física, patrimonial, moral, e a psicológica resultaram num abalo, um dano e uma lesão profunda à sua saúde emocional, resultando em Transtorno de Estresse Pós-Traumático", diz o documento da perícia.

Descumprimento das medidas cautelares

Cíntia Chagas pediu à Justiça a prisão do seu ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL). A influenciadora entrou com o pedido de prisão preventiva do parlamentar na última quinta-feira (17). O motivo é que o político estaria descumprindo medidas cautelares impostas no processo.

Segundo a advogada Gabriela Mansur, que representa Cíntia, o deputado, que é vice-líder do PL na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e é apontado como agressor da ex-mulher em ação de violência doméstica, desobedeceu ordens judiciais. A defesa de Cíntia sustenta que o deputado não poderia ter se manifestado direta ou indiretamente sobre o assunto nas redes sociais, conforme determinação judicial, mas, na semana passada, ele comentou sobre o caso na tribuna da Alesp e nas redes sociais. Na ocasião, ele disse que "jamais encostaria a mão para agredir uma mulher" e que "a verdade será restabelecida".

Após as denúncias de Cíntia Chagas, a Justiça concedeu uma medida protetiva que proíbe Bove de se aproximar da sua ex-mulher ou se comunicar com familiares dela, além de não poder frequentar os mesmos lugares que ela, sob pena de prisão preventiva. No pedido de prisão, a defesa de Cíntia também lembra que o acusado vazou ilegalmente uma conversa entre os dois que "compromete a vida pessoal, a intimidade e a privacidade" da vítima.

O advogado de Lucas nega que seu cliente tenha sido responsável pela divulgação da conversa. Ao G1, Daniel Bialski, que representa o deputado, classificou o pedido de prisão como “absolutamente incabível” e diz que ele “não infringiu nenhuma medida protetiva”. “Como figura pública, ele só se manifestou dentro da liberdade de expressão e que ‘a verdade aparecerá’. Ele respeita a decisão da Justiça e que por isso não poderia se manifestar em detalhes. O que o deputado aguarda é que a Justiça também decida que a influenciadora fique proibida de se manifestar sobre o caso”, declarou.