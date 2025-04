EM ALTA

Cobiçado: garoto triplica produção do ovo Caribe, mas demanda ainda supera oferta

O ovo de Páscoa Caribe, versão de chocolate com banana da Garoto, transformou-se no produto mais cobiçado desta temporada pascal. Após esgotar duas semanas antes da Páscoa em 2023 - quando chegou a ser revendido por R$ 450 - a fabricante triplicou a produção este ano. Mesmo assim, unidades já desaparecem das lojas físicas. >

A Nestlé, controladora da Garoto, confirmou que a produção foi encerrada em janeiro e não haverá reposição, segundo informação do Uol. Nas Lojas Americanas, maior marketplace de ovos do país, o Caribe lidera as buscas, com procura seis vezes maior que em 2023.>