Com Marina Sena, Ajuliacosta e Black Alien, Sangue Novo acontece em outubro

Entradas ainda disponíveis para o festival custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Da Redação

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 20:02

Marina Sena, Ajuliacosta e Black Alien são atrações do festival

O final de semana dos dias 18, 19 e 20 de outubro celebra o sexto ano do Festival Sangue Novo arrastando jovens músico emergentes para o palco do Trapiche Barbanabé, no comércio, em Salvador. Neste ano, atrações como Mariana Aydar, Os garotin, MArina Sena e Ajuliacosta são atrações durante os três dias de festa.

As entradas ainda disponíveis para o festival custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), por meio da plataforma Sympla. Ainda é possível comprar ingressos para a sexta, nas duas modalidades, e para o domingo, a versão inteira.

A premissa do festival é priorizar artistas negros, mulheres e representantes da cena LGBTQIAPN+, para celebrar a diversidade de sonoridades e promover a renovação da música brasileira.

No primeiro dia do 'Sanguinho', os portões serão abertos às 18h30, para os shows de Maglore, Academia da Berlinda, Mariana Aydar e Libre Ana.

No sábado, a line-up conta com Joyce alane, Jota Pê, Os Garotin, Black alien, DJ Belle e Errari, com abertura dos portões às 17h.

O último dia terá a Banda Uó, Marina Sena, Hiran, Ajuliacosta, Karmaleoa e Lunna Montty a partir das 16h.