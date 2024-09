GASTRONOMIA

Festival de carne de porco Torresmofest chega a Salvador

Serão quatro dias de evento com música ao vivo e espaço kids

Da Redação

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 13:24

Preparo de carne de porco Crédito: Divulgação I Torresmofest

O festival “Torresmofest” chegará a Salvador nesta quinta-feira (26), com gastronomia focada em torresmo, costelas e hambúrgueres. Além disso, o evento terá opções de música ao vivo e lazer durante seus quatro dias, com encerramento no domingo (29).

Serão diversos pratos com tipos diferentes de preparação do torresmo, com torresmo de rolo, torresmo pururuca, torresmo de boteco e hambúrguer com torresmo. Estarão disponíveis para o público também costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas e hambúrguer com shimeji, além de uma variedade de doces.

Já na parte musical, marcarão presença covers de bandas internacionais e nacionais, cantando para o que se espera que seja um público de 30 mil pessoas. Serão servidos também chopps e drinks para os visitantes.