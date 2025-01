REALITY

Como dinâmica no “Mais Você” vai definir a última vaga dupla do BBB25; entenda

Novas duplas disputarão a vaga final do elenco do Big Brother Brasil 25; público escolhe vencedor

H Heider Sacramento

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 07:48

Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/ Instagram @tadeuschmidt

Fãs e espectadores se reuniram em frente à TV e nas redes sociais na quinta-feira (9) para acompanhar o tão esperado BIG DAY, data escolhida para a divulgação completa da lista de participantes do Big Brother Brasil 25. Este ano, a edição do programa comemora os 60 anos da TV Globo e traz uma novidade: a disputa será em duplas, com o tema especial "Laços".

Durante os flashes ao vivo, que ocorreram ao longo da programação da TV Globo, foram revelados nomes já especulados para o Camarote e também algumas surpresas. Entre os 24 participantes confirmados, estão Gracyanne Barbosa, musa fitness e ex-esposa do cantor Belo, que irá para o programa ao lado de sua irmã Giovanna; a atriz Vitória Strada, que entra com seu amigo, o arquiteto Mateus Pires; e o ator Diogo Almeida, que participará da edição junto com sua mãe, Vilma.

No final do anúncio dos participantes, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que três novas duplas da Pipoca seriam apresentadas nesta sexta-feira (10), durante o programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga.

"Deixamos uma surpresinha para o final: amanhã, durante o 'Mais Você', nossa querida Ana Maria Braga vai receber mais três duplas. A Ana vai conversar com elas e, a partir daí, uma votação vai ser aberta, e vai caber a você escolher uma dessas duplas para ocupar a décima segunda vaga do 'BBB 25'. O resultado a gente vai descobrir, ao vivo, durante a estreia do programa", contou Tadeu Schmidt.