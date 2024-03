SAÚDE ABALADA

Criticado no 'Dança dos Famosos', Henri Castelli revela problema na perna

Reality é exibido no programa Domingão com Huck

O ator Henri Castelli compartilhou as dificuldades que enfrenta para participar do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo. Ele foi criticado nas redes sociais pela apresentação no último fim de semana e disse que tem sofrido com dores na perna.