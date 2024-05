Davi Brito, campeão do BBB 24, revela data para começar faculdade

Quando ainda estava confinado no BBB 24, Davi Brito falou mais de uma vez que tinha o sonho de ser médico. Após ganhar o reality show, surgiram rumores de que ele teria desistido de cursar medicina, porém, na manhã desta terça-feira (28), o baiano contou que já tem data para começar a estudar.

“Estou procurando aproveitar as primeiras oportunidades que estão surgindo para conseguir estruturar minha vida. Logo no início do ano, depois que estabilizar a minha vida, vou começar a minha faculdade”, disse ele.