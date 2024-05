Demi Moore comenta cena de nu frontal: 'muito vulnerável'

A atriz Demi Moore falou sobre a cena de nu frontal que protagonizou no filme "The Substance", dirigido por Coralie Fargeat. Segundo ele, foi uma “experiência muito vulnerável” e que "exigiu muita sensibilidade".

Na entrevista à Variety, ela ainda exaltou a parceria com Margaret Qualley. “Eu tive uma ótima parceira, com quem me senti muito segura. Obviamente, nós estávamos bem próximas — nuas — e nós tivemos muita leveza nesses momentos em que as situações eram absurdas. É apenas sobre dirigir sua comunicação e confiança mútua”, afirmou.