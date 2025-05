ENTRETENIMENTO

DFB Festival 2025 encerra com celebração à criatividade autoral e reforça confiança no futuro da moda brasileira

Último dia do evento destaca novos talentos, moda artesanal e coleções que refletem resistência criativa em meio aos desafios da indústria

Gabriela Cruz

Publicado em 18 de maio de 2025 às 09:38

Desfiles de Marina Bitu, Almir França, Oco Club e Vitor Cunha Crédito: Eduardo Maranhão

Em um mundo onde criar moda vai muito além do desenho e da costura, o DFB Festival 2025 encerrou sua 26ª edição neste sábado (17), em Fortaleza, com uma mensagem potente: mesmo em tempos de inteligência artificial e pressões de mercado, a inteligência autoral ainda pulsa forte. Para quem vive e ama moda, foi impossível não sair revigorado após quatro dias de programação que uniram propósito, ousadia e reinvenção. >

Criado em 1999, o evento é considerado um dos maiores festivais multidisciplinares da América Latina. Realizado no Centro de Eventos do Ceará, o DFB reúne desfiles, feira criativa, painéis de conteúdo e ações formativas, atraindo criativos de todo o país. Nesta edição, o tema escolhido — “Inteligência Autoral” — provocou uma reflexão atual e urgente: como manter a singularidade em meio a um cenário cada vez mais automatizado?>

Hoje, mais do que nunca, colocar uma marca de moda no mundo exige uma engenharia complexa: é preciso pensar em produção, mão de obra qualificada, matéria-prima, insumos, precificação, ponto de venda, comunicação, marketing e, claro, identidade criativa. A sobrecarga é real — e muitas vezes, sufoca o processo criativo. Por isso, eventos como o DFB são tão essenciais: eles funcionam como refúgio e combustível, um lembrete de que ainda há espaço para imaginar, experimentar e provocar.>

No último dia do festival, o Concurso dos Novos revelou o vigor das salas de aula do país, trazendo para a passarela coleções de estudantes da UFMG, UNAMA, UNIFOR e UNIPÊ. Uma verdadeira radiografia da próxima geração da moda brasileira — criativa, engajada e diversa. O pódio ficou com a UCS (1º lugar), seguida por UNAMA (2º) e UNIPÊ (3º), num reconhecimento ao talento e à ousadia de propostas que desafiaram fronteiras técnicas e conceituais.>

O dia também foi marcado por desfiles de nomes como Vitor Cunha, com a coleção “Profundo”, uma ode à manualidade como resistência e linguagem estética do tempo. >

O Oco Club, nascido na Praia de Iracema, trouxe à passarela um ateliê em movimento, onde ancestralidade, autoralidade e originalidade costuraram uma moda viva. >

Já Almir França, em parceria com a ENEL Brasil, apresentou uma coleção-manifesto sobre energia e conexão, costurando sustentabilidade e tecnologia em cada peça. >

E Marina Bitu, com seu trabalho preciso de plissados e modelagens esculturais, deu um passo além na reinvenção contemporânea da identidade nordestina.>

Ao longo dos quatro dias, foram apresentados 26 desfiles assinados por estilistas e artesãos de diversas regiões do país, como Lindebergue, George Azevedo, David Lee e Catarina Mina, todos com criações que exaltam a força estética e cultural do Nordeste. A programação também incluiu painéis formativos, oficinas e feira criativa, consolidando o festival como um ponto de encontro entre inovação, tradição e futuro.>

Como jornalista que retorna ao DFB após oito anos, saio impactada. Não apenas pelos desfiles visualmente arrebatadores, mas pela potência simbólica que este festival carrega ao seguir acreditando, 26 anos depois, que a moda autoral tem lugar no mundo — e que o Nordeste é, sim, um celeiro de inovação e cultura.>

A realização impecável de Claudio Silveira e Helena Silveira, junto com toda a equipe que mantém o evento vivo há mais de duas décadas, é um feito a ser aplaudido. O DFB rompe fronteiras regionais para dialogar com o Brasil e o mundo, sempre com frescor e coragem. Em tempos em que tudo parece pasteurizado, o Dragão segue como um respiro. Um respiro necessário.>

E para quem ainda duvidava: sim, é possível fazer moda com alma — mesmo em tempos de algoritmo.>

