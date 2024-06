MUDANÇA NECESSÁRIA

Diabão, tatuador com recorde no Guiness Book, recebe identidade com foto e nome atualizados

Michel Praddo trocou o nome após entrar na Justiça

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 09:01

Diabão troca de identidade Crédito: Redes sociais

Depois de fazer diversos implantes na cabeça, tatuar completamente o corpo, além de mudanças físicas, Michel Praddo agora virou Diabão Faro do Prado.

A carteira de identidade do tatuador foi atualizada após ele entrar na Justiça e conseguir o direito de oficializar seu apelido que já é conhecido nas redes sociais e também no Guiness Book.

O nome Diabão foi adotado por ele há alguns anos, quando começou a sofrer preconceito nas ruas por causa dos piercings, tatuagens e, após as várias modificações corporais.

"Eu percebi que já não era mais a mesma pessoa, tanto por dentro como por fora. Me sinto realizado", disse o Diabão em conversa ao G1, que ainda explicou que o pedido na Justiça começou há dois anos.

Em abril deste ano, a decisão foi favorável ao ex-Michel, garantindo que ele poderia trocar a certidão de nascimento e a identidade.

Para ele, essa mudança foi significativa, já que não se identificava mais como Michel, e sim, como o famoso Diabão que é evangélico. "As pessoas têm essa ideia porque veem a minha modificação dentro do 'sinistro', que é algo que me atrai. Alguns acreditam que quero parecer com o 'Diabo' ou que tenha uma religiosidade satânica, mas é o contrário disso. (...) Uma pessoa altamente cristã".

Michel / Diabão Crédito: Redes sociais