CRAQUES

Djamila Ribeiro passa a ser agenciada por empresa de Ronaldo Fenômeno

Galaticos Capital, que cuida da carreira de jogadores, amplia o portfólio no setor cultural

Criada em 2023 como uma joint venture entre a R9 Investimentos, de Ronaldo, e a Galápagos Capital, fundada por Carlos Fonseca, ex-sócio do BTG Pactual, a Galaticos Capital tem sob sua gestão um patrimônio R$ 1,5 bilhão e está ampliando sua atuação para além do universo esportivo e financeiro, chegando ao setor cultural.>

A chegada de Djamila entre os clientes reflete a estratégia de diversificar o portfólio da empresa com nomes de relevância na cultura e nas artes, visto que a filósofa é uma protagonista na luta antirracista, no movimento feminista negro e na produção de conhecimento no país e no exterior. >