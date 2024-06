Eduardo Sterblitch elege Leo Santana o homem mais bonito do Brasil: ‘É um deus’

“Acho que se o Léo Santana estivesse no concurso de homens mais bonitos do mundo, ele levava”, afirmou humorista

No programa “Papo de Segunda” (GNT), que foi ao ar na última segunda-feira (4), Eduardo Sterblitch protagonizou um debate sobre beleza masculina ao lado de João Vicente de Castro, Russo Passapusso e Chico Bosco. Ao discutirem sobre quais são os homens mais bonitos do Brasil, Sterblitch elencou o baiano Leo Santana.

“Acho que se o Léo Santana estivesse no concurso de homens mais bonitos do mundo, ele levava”, completou ele. Vicente, então, salientou a fala do colega, afirmando que o GG da Bahia é “130 quilos de puro músculo”. Em seguida, Russo Passopusso escolheu Milton Santos, João votou em Paulo Zulu e Chico Bosco, no ativista pelos direitos indígenas Álvaro Tukano.