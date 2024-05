Lore Improta e Léo Santana e Lore marcam presença no aniversário da filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Lore Improta e Léo Santana marcaram presença no aniversário de Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca, que celebrou três anos nesta quinta-feira (30).

O casal também levou sua filha, Liz, de dois anos, para a comemoração. “Que festa mais linda!!! Foi muito especial esse momento com vocês, nos divertimos demais”, disse Lore em postagem nas redes sociais.

Durante a recepção, Léo Santana ainda posou com Leonardo, pai de Zé Felipe. A festa aconteceu em Goiânia (GO) e contou com estações de pizza, hambúrguer, sorvete, cachorro-quente, pastel e risoto, além de carrinhos de brigadeiro, churros, açaí e algodão doce.