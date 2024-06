RAIZ

Elba Ramalho critica falta de forró nos festejos juninos do nordeste: 'Não é São João, é um festival'

Elba Ramalho aproveitou sua participação na abertura do São João de Pessoa, na Paraíba, nesta quinta-feira (20), para criticar a ausência do forró na maioria das festas juninas do Nordeste do País.