GRATUITO

Ana Castela, Limão com Mel e mais: confira atrações do São João da Bahia nesta sexta (21)

Evento acontece no Parque de Exposições

Da Redação

Publicado em 21 de junho de 2024 às 16:10

A cantora Ana Castela Crédito: divulgação

O São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador, retorna nesta sexta-feira (21) com apresentações de diversos artistas. Nomes como Ana Castela, Limão com Mel, Lauana Prado, Bell Marques, Tierry, Luan Santana, Marcos & Belutti, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro se apresentarão neste final de semana.

Até segunda (24) passarão 40 atrações pelo espaço, distribuídas entre o palco e o pranchão. Além delas, tem ainda apresentações no Coreto. Hoje o evento começa a partir das 18 horas. Os portões serão abertos às 17 horas. A primeira atração a se apresentar será a banda Filomena Bagaceira.

Ao longo dessa segunda fase do evento, passarão pelo Parque de Exposições nomes como Filomena Bagaceira, Marcynho Sensação, Ana Castela, Clayton e Romário, Bruno Rosa e Limão com Mel (sexta, dia 21); Priscila Senna, Del Feliz, Gustavo Mioto, Papazoni, Bell Marques e Tierry (sábado, 22); Juciê, Diego e Victor Hugo, Eric Land, Luan Santana, Marcos e Belutti, e Tarcísio do Acordeon (domingo, 23); e Japinha Conde, Murilo Huff, Lauana Prado, Zé Vaqueiro, Dorgival Dantas e Thiago Aquino (segunda, 24), no palco.

No pranchão irão se apresentar Berguinho, Vitinho, Dois Amores e TK Rei do Bar (sexta, 21); Juliano Madeirada, Marquinhos Novaes, Pra Casar e Will Coelho (sábado, 22); Junior Marques, Franquinho Vaqueiro, Baby Som e Licor com Mel (domingo, 23); e Forró Saborear, Sâmya Maia, Eline Martins e Dan Ventura (segunda, 24).

Já no Coreto, se apresentam Rodrigão Cantor, Renatinho, Bimbinho, Edy Xote, Me Siga, Menina Faceira e Os Romeros (sexta, 21); Caique, Pedro Sampaio, Magnata, Beluco Sertanejo, Juliano Madeirada, Renan Pinheiro, Sarapatel com Pimenta, no sábado, dia 22. No domingo, dia 23, que se apresenta são Marimbada, Letícia Brasil, Nadia Meireles, Cassali, Dudu France, Mudernin, Lucas Araujo; na segunda (24), Chavan el Gringo, Willian Oliver, Zé de Tonha, Liziane Príncipe, Banda Imortal, Fábio Aquino e Alex Sander.

Além da entrada gratuita, foi implementa a campanha Bahia sem Fome, que tem como propósito arrecadas alimentos não perecíveis e incentivar o público a levar doações para o Parque de Exposições. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. O evento é uma realização do Governo do Estado da Bahia por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).