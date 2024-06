FIM DE SEMANA

Confira previsão do tempo durante São João em Salvador

O fim de semana do São João em Salvador deve ser nublado. A previsão é que, entre esta sexta-feira (21) e domingo (23), o céu fique parcialmente nublado ao longo do dia. A previsão de chuva aumenta no domingo, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).