BASTIDORES DO SBT

Eliana se pronuncia sobre boato de briga com Patricia Abravanel

Apresentadora vai apresentar o Saia Justa, do GNT, e saída de emissora rival causou comentários

Eliana falou sobre o suposto desentendimento que teria com Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, nos bastidores do SBT, em entrevista ao jornal O Globo publicada neste domingo, 4. Segundo ela, tudo não passava de brincadeira.

O tema veio à tona após a seguinte pergunta: "Como reagiu aos boatos de que estava saindo do SBT rompida com Patricia Abravanel?". Eliana respondeu: "Isso é parte de um costume de rivalizar mulheres. Se houvesse alguma questão, não teria recebido homenagem ao sair."

E continuou: "Sou grata especialmente ao Silvio Santos, que brincou muito com isso. Do fundo do meu coração, preciso acreditar que é só brincadeira."