GRIFE EUROPEIA

Em passeio de iate pela Bahia, Mari Gonzalez posa com bolsa de R$18 mil

Mari Gonzalez recebeu uma chuva de elogios ao publicar novas fotos curtindo um dia ensolarado nesta segunda-feira (9). A influenciadora mostrou cliques do look que escolheu para um passeio de iate na Ilha de Itaparica, a maior ilha marítima do Brasil. Ela fica na Baía de Todos os Santos, no estado da Bahia.

A namorada de Pipo Marques usou o Instagram para mostrar os registros do passeio que fez com as amigas. A ex-participante do BBB combinou um biquíni branco com uma saída de praia vazada e, no ombro, levou uma bolsa de palha luxuosa da grife espanhola Loewe. No site oficial da marca, o modelo escolhido custa U$3,3 mil – o que, na cotação atual, equivale a quase R$18,5 mil.