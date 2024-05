SESI RIO VERMELHO

Espetáculo Dolly realiza última apresentação da temporada

Peça estrelada pela atriz Alethea Novaes abre as comemorações dos 25 anos da Cia de teatro Os Argonautas

Da Redação

Publicado em 29 de maio de 2024 às 11:52

Dolly Crédito: Divulgação/Caio Lírio

O espetáculo teatral Dolly, em cartaz no Teatro Sesi Rio Vermelho, realiza na sexta-feira (31), às 20h, a última apresentação da temporada. A peça estrelada pela atriz Alethea Novaes aborda o universo feminino e abre as comemorações dos 25 anos da Cia de teatro Os Argonautas.

Dolly é uma adaptação teatral do conto homônimo de Lygia Fagundes Telles. A peça é um espetáculo solo idealizado pela atriz Alethea Novaes com direção de Marcelo Flores, ambos fundadores da companhia. A peça estreou em 2007 na Sala do Coro do TCA, contemplado com o Prêmio Myriam Muniz - Funarte.

Além de temporadas no Teatro Jorge Amado e Teatro Gamboa, foi remontado no Rio de Janeiro, realizando uma temporada no Teatro Poeirinha. Durante a pandemia o público pode ver o espetáculo, transmitido ao vivo do Teatro Gamboa e também apresentado online, filmado no mesmo Teatro Sesi, onde voltou a cartaz na reabertura dos teatros.

A história de Dolly é ambientada nos anos de 1920 e o conto de Lygia é inspirado no episódio real do assassinato da atriz Virginia Rappe, ocorrido na Hollywood de 1921, e recontado no encontro das personagens Dolly e Adelaide, vividas em cena pela atriz Alethea Novaes.

Alethea é responsável pela adaptação do texto e a escolha do conto de Lygia Fagundes Telles para ser levado aos palcos veio pela identificação da atriz com a forma que a autora expõe “o íntimo de suas criaturas”. Neste conto, Lygia aborda muitas questões relativas ao feminino, além de denunciar a violência contra a mulher. Além disso, celebra a arte, a literatura, a esperança e o amor.

As personagens Adelaide, Dolly e Matilde são interpretadas pela única atriz em cena desdobrando-se nesses três perfis femininos diversos e complementares.

Alethea Novaes é Mestranda e Bacharel em Artes Cênicas pela UFBA, com trinta anos de carreira, quatro vezes indicada ao Prêmio de melhor atriz. Em sua destacada trajetória no teatro baiano com personagens marcantes entre os mais de trinta espetáculos que traz no currículo - além das montagens dos ARGONAUTAS como EM FAMÍLIA e A GAIVOTA, destacam-se ESCOLA DE MULHERES, CUIDA BEM DE MIM, HAMLET, UM VÂNIA DE TCHEKHOV. No Rio de Janeiro atuou no espetáculo HAMELIN, dirigido por André Paes Leme e acumula diversas participações em cinema e TV.

Serviço:

O que: Dolly

Quando: 10 a 31 de maio, às sextas feiras 20h

Onde: Teatro SESI Rio Vermelho

Ingressos: R$ 40,00/20,00 no Sympla e bilheteria do teatro

Duração: 50 minutos