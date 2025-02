TEMPORADA DE PREMIAÇÕES

Estrela de 'Emília Pérez, Karla Sofia Gascón não vai ao SAG, mas se recusa a falta ao Oscar

Produtores teriam desaconselhado atriz, mas amigos dizem que ela pretende comparecer

Carol Neves

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 11:41

Emilia Perez Crédito: Reprodução

A atriz Karla Sofía Gascón, estrela do filme "Emilia Pérez" (2024), planeja comparecer à cerimônia do Oscar de 2025, marcada para o dia 2 de março, apesar de ter sido alvo de polêmicas recentes. Gascón, indicada ao prêmio de Melhor Atriz, já havia faltado a eventos importantes como o Bafta e o Goya, premiações máximas do cinema britânico e espanhol, respectivamente. Agora, rumores indicam que ela também não estará presente no SAG Awards 2025, premiação do Sindicato de Atores de Hollywood que acontece neste domingo (23). No entanto, a atriz parece determinada a marcar presença no Oscar. >

A campanha de promoção de "Emilia Pérez" para a temporada de premiações tem sido marcada por controvérsias envolvendo Gascón. A atriz foi criticada após a descoberta de posts antigos em suas redes sociais, contendo conteúdos considerados xenófobos, racistas e islamofóbicos. A imprensa internacional chegou a noticiar que os produtores do filme prefeririam que ela não comparecesse ao Oscar. Apesar disso, o site "Page Six" relatou que Gascón já informou a amigos que estará presente na cerimônia.>

Stefania Rossella Grassi, diretora e amiga próxima de Gascón, confirmou os planos da atriz. “A Karla estava feliz de estar conosco, entre pessoas que a amam e que conhecem seu coração imenso”, disse ela. Sobre a presença de Gascón no Oscar, ela acrescentou: “Creio que os Estados Unidos, meritocráticos, a receberão com carinho na noite do Oscar… Ela merece o nosso apoio, nós, diretores que conhecemos o seu coração e que já trabalharam com ela”.>

Gascón se pronunciou sobre as polêmicas há algumas semanas, por meio de sua conta no Instagram. A atriz pediu desculpas a "todos que foram feridos ao longo do caminho", prometendo ficar em silêncio e "deixar o trabalho falar por si". Em entrevista anterior à CNN em espanhol, ela argumentou que seus posts foram tirados de contexto.>

"Emilia Pérez", dirigido pelo francês Jacques Audiard, concorre em 13 categorias no Oscar 2025, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. O filme é um dos principais concorrentes do brasileiro "Ainda Estou Aqui" (2024), dirigido por Walter Salles, que também disputa essas categorias. Na trama, Gascón interpreta um líder de cartel mexicano que, com a ajuda de uma advogada (Zoë Saldaña), decide desaparecer após passar por uma transição de gênero.>

O filme, no entanto, tem sido alvo de críticas no México, acusado de apropriação cultural e representação estereotipada do país. O próprio diretor Jacques Audiard se pronunciou sobre as controvérsias em entrevista à CNN, afirmando: “Se há coisas que parecem chocantes em Emilia Pérez, então peço desculpas... O cinema não fornece respostas, apenas faz perguntas. Mas talvez as perguntas em Emilia Pérez estejam incorretas”.>